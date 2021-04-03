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Жота открыл счёт в матче «Арсенал» — «Ливерпуль» спустя 3 минуты после выхода на замену

Жота открыл счёт в матче «Арсенал» — «Ливерпуль» спустя 3 минуты после выхода на замену
Футбол / Англия 0
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На стадионе «Эмирейтс» в Лондоне в матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимает «Ливерпуль». Идёт 65-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу мерсисайдцев.

На 64-й минуте защитник гостей Трент Александер-Арнольд с правого фланга выполнил подачу к линии штрафной, где Диогу Жота здорово открылся между двух защитников и головой пробил под перекладину — мяч от рук Лено залетел в сетку ворот. Примечательно, что нападающий появился на поле всего тремя минутами ранее, заменив защитника Эндрю Робертсона.

Видео гола Диогу Жоты

Это седьмой гол 24-летнего португальца в нынешнем розыгрыше АПЛ.

Лондонский «Арсенал» в 29 матчах набрал 42 очка и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Мерсисайдцы (46) идут на седьмом месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Сити» (74).

В первом круге турнира «Ливерпуль» обыграл «канониров» со счётом 3:1. Встреча состоялась 28 сентября 2020 года.

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