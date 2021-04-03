«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» и поднялся на 5-е место в турнирной таблице АПЛ

На стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоялся матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 3:0.
Счёт был открыт на 64-й минуте — защитник гостей Трент Александер-Арнольд с правого фланга выполнил подачу к линии штрафной, где Диогу Жота здорово открылся между двух защитников и головой пробил под перекладину — мяч от рук Лено залетел в сетку ворот.
На 68-й минуте гости укрепили своё преимущество — нападающий Мохамед Салах у края штрафной продавил защитника, прошёл к воротам и аккуратным ударом низом запустил мяч между ног Лено.
На 82-й минуте дубль оформил нападающий красных Диогу Жота. Не получилось у хозяев выйти из обороны через короткий пас, нарвавшись на отбор соперника, далее Мохамед Салах выполнил пас в штрафную на Садио Мане, но пока сенегалец пытался обработать мяч, на него выскочил Диогу Жота и переправил снаряд в ворота.
Видео второго гола Диогу Жоты в матче
Подопечные Юргена Клоппа в 30 матчах набрали 49 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (42) — на девятом месте.
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