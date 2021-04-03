Сумасшедший гол Кварацхелии — в видеообзоре матча «Рубин» — «Сочи»

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал «Сочи». Встреча проходила в Казани на «Ак Барс Арене» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Единственный мяч забил вышедший на замену Хвича Кварахцелия после передачи Олега Шатова.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистентами были Егор Волховитин и Александр Кудрявцев. Резервный арбитр – Антон Фролов.



Благодаря победе «Рубин» набрал 40 очков и вышел на промежуточное четвёртое еврокубковое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» по-прежнему имеет 40 очков, но теперь располагается на пятом месте.

В 25-м туре РПЛ «Рубин» 10 апреля сыграет в гостях с «Ростовом», «Сочи» 11 апреля встретится на «Фиште» с «Зенитом».