Сумасшедший гол Кварацхелии — в видеообзоре матча «Рубин» — «Сочи»

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал «Сочи». Встреча проходила в Казани на «Ак Барс Арене» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный мяч забил вышедший на замену Хвича Кварахцелия после передачи Олега Шатова.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистентами были Егор Волховитин и Александр Кудрявцев. Резервный арбитр – Антон Фролов.
Благодаря победе «Рубин» набрал 40 очков и вышел на промежуточное четвёртое еврокубковое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» по-прежнему имеет 40 очков, но теперь располагается на пятом месте.
В 25-м туре РПЛ «Рубин» 10 апреля сыграет в гостях с «Ростовом», «Сочи» 11 апреля встретится на «Фиште» с «Зенитом».
- 4 апреля 2021
-
00:50
-
00:41
-
00:30
-
00:15
- 3 апреля 2021
-
23:56
-
23:53
-
23:53
-
23:43
-
23:39
-
23:33
-
23:31
-
23:26
-
23:25
-
23:09
-
23:05
-
22:56
-
22:51
-
22:38
-
22:31
-
22:17
-
22:08
-
22:03
-
21:57
-
21:57
-
21:50
-
21:49
-
21:46
-
21:42
-
21:36
-
21:31
-
21:26
-
21:26
-
21:25
-
21:21
-
21:05