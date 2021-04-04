«Реал Сосьедад» обыграл «Атлетик» и завоевал Кубок Испании сезона-2019/2020

В финальном матче Кубка Испании сезона-2019/2020 «Реал Сосьедад» переиграл «Атлетик» Бильбао. Встреча проходила на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье и завершилась со счётом 1:0. «Реал Сосьедад» выиграл Кубок Испании в третий раз в истории.

На 63-й минуте единственный мяч забил нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль, который реализовал пенальти, назначенный за фол Иньиго Мартинеса.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом. Ассистенты — Роберто Алонсо Фернандес и Гвадалупе Поррас Аюсо. Резервный арбитр — Хосе Мунуэра Монтера.

«Реал Сосьедад» выигрывал Кубок Испании дважды — в 1909 и 1987 годах.

Перенесённый финал Кубка Испании сезона-2019/2020 между «Атлетиком» и «Реалом Сосьедад» проходил без зрителей. Финал между «Атлетиком» и «Реалом Сосьедад» должен был пройти ещё в 2020 году, однако игра была перенесена из-за пандемии.



«Атлетик» также сыграет в финале Кубка Испании нынешнего сезона. 17 апреля клуб из Бильбао поборется за титул с «Барселоной». «Реал Сосьедад» в нынешнем розыгрыше Кубка страны выбыл на стадии 1/8 финала, уступив «Бетису».