Клопп – о победе над «Арсеналом»: контр-прессинг был на высшем уровне – это очень важно
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги матча с «Арсеналом».
«Отличная игра. Наш контр-прессинг был на высшем уровне, что очень важно. В целом, защита всей команды выглядела именно так, как и должна. Я очень доволен всем выступлением и тем более тремя очками.
Все ребята, участвовавшие сегодня в игре, были в хорошей форме. Мы могли бы сыграть с Алексом Окслейд-Чемберленом, Наби Кейта или Шердана Шакири. Онидействительно в хорошей форме, такая ситуация у нас впервые в этом сезоне. Надеюсь, это нам поможет», – цитирует Клоппа BBC.
Напомним, что в матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» разгромил «Арсенал» со счётом 3:0.
После 30 туров «Ливерпуль» набрал 49 очков и поднялся на промежуточное пятое место.
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