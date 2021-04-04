Пирло отреагировал на ничейный результат в матче «Торино» — «Ювентус»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал исход встречи 29-го тура чемпионата Италии, в которой его подопечные не сумели на выезде обыграть «Торино» (2:2).

«Ювентус» хорошо начал эту игру, мы быстро вышли вперёд, а это самое сложное против команд, которые играют от обороны. Как всегда, мы усложняем себе жизнь сами. Мы надеялись, что второй тайм сложится иначе, но сразу же допустили ошибку, и оказались в роли догоняющих.

Ошибка была похожа на ту, которую мы допустили в игре с «Лацио», к сожалению, это происходит слишком часто, у нас случаются такие провалы в концентрации. Игроки должны понять, что не должны терять концентрацию ни на секунду, потому что в тот момент, когда мы теряем мяч, на за это сразу же наказывают.

Когда вы играете против команд, которые глубоко обороняются, сложно атаковать на свободном пространстве, поэтому необходимо наладить игру через фланги и попытаться создать некоторую ширину. Мы действительно пробуем эту тактику, особенно против команд, у которых 5 игроков обороны.

В этом сезоне «Ювентус» теряет слишком много очков, и, естественно, нам нужно стараться добиваться большего. Что касается игры, то наша основная проблема в том, что мы делаем слишком много горизонтальных переводов, и это делает нас предсказуемыми», — цитирует Пирло Football Italia.

«Ювентус» в 57 матчах набрал 55 очков и занимает пятое место в таблице Серии А. «Торино» (23) находится на 17-м месте.