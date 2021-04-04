Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тамбов» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Жена Руслана Малиновского опубликовала сексуальное фото в купальнике с отдыха на Мальдивах

Жена Руслана Малиновского опубликовала сексуальное фото в купальнике с отдыха на Мальдивах
Футбол / Италия 0

Роксана Малиновская, жена 27-летнего украинского атакующего хавбека итальянской «Аталанты» Руслана Малиновского, опубликовала в социальной сети «Инстаграм» яркое сексуальное фото в купальнике с отдыха на Мальдивах.

«Некоторые спрашивают, от чего же я отдыхаю? Я не отдыхаю, я наслаждаюсь солнцем, океаном и свободой вместе со своей семьёй, пока есть такая возможность. Здесь мы носим маску только в буфете», — гласит подпись Малиновской к опубликованным фотографиям в «Инстаграме».

В текущем сезоне Руслан Малиновский принял участие в 33 встречах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился 4 забитыми мячами и 6 результативными передачами. Напомним, что он стал игроком итальянского клуба летом 2019 года, перейдя из бельгийского «Генка» за € 13,6 млн.

Российской столице и «Спартаку» Малиновские предпочли итальянскую провинцию
В семье лидера сборной Украины намечается пополнение.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021