Жена Руслана Малиновского опубликовала сексуальное фото в купальнике с отдыха на Мальдивах

Роксана Малиновская, жена 27-летнего украинского атакующего хавбека итальянской «Аталанты» Руслана Малиновского, опубликовала в социальной сети «Инстаграм» яркое сексуальное фото в купальнике с отдыха на Мальдивах.

«Некоторые спрашивают, от чего же я отдыхаю? Я не отдыхаю, я наслаждаюсь солнцем, океаном и свободой вместе со своей семьёй, пока есть такая возможность. Здесь мы носим маску только в буфете», — гласит подпись Малиновской к опубликованным фотографиям в «Инстаграме».

В текущем сезоне Руслан Малиновский принял участие в 33 встречах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился 4 забитыми мячами и 6 результативными передачами. Напомним, что он стал игроком итальянского клуба летом 2019 года, перейдя из бельгийского «Генка» за € 13,6 млн.