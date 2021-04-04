Жена Руслана Малиновского опубликовала сексуальное фото в купальнике с отдыха на Мальдивах

Роксана Малиновская, жена 27-летнего украинского атакующего хавбека итальянской «Аталанты» Руслана Малиновского, опубликовала в социальной сети «Инстаграм» яркое сексуальное фото в купальнике с отдыха на Мальдивах.
«Некоторые спрашивают, от чего же я отдыхаю? Я не отдыхаю, я наслаждаюсь солнцем, океаном и свободой вместе со своей семьёй, пока есть такая возможность. Здесь мы носим маску только в буфете», — гласит подпись Малиновской к опубликованным фотографиям в «Инстаграме».
В текущем сезоне Руслан Малиновский принял участие в 33 встречах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился 4 забитыми мячами и 6 результативными передачами. Напомним, что он стал игроком итальянского клуба летом 2019 года, перейдя из бельгийского «Генка» за € 13,6 млн.
- 4 апреля 2021
-
04:47
-
04:15
-
03:34
-
03:08
-
02:45
-
02:15
-
01:34
-
01:01
-
00:50
-
00:41
-
00:30
-
00:15
- 3 апреля 2021
-
23:56
-
23:53
-
23:53
-
23:43
-
23:39
-
23:33
-
23:31
-
23:26
-
23:25
-
23:09
-
23:05
-
22:56
-
22:51
-
22:38
-
22:31
-
22:17
-
22:08
-
22:03
-
21:57
-
21:57
-
21:50
-
21:49
-
21:46