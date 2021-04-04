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Лингард установил рекорд среди игроков «Вест Хэма» по результативности в сезоне

Лингард установил рекорд среди игроков «Вест Хэма» по результативности в сезоне
Футбол / Англия 0
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Английский полузащитник Джесси Лингард побил рекорд и вышел в лидеры «Вест Хэма» по результативности за всю историю клуба.

Футболист в среднем забивает гол или делает голевую передачу каждые 88 минут. По данным Opta, это лучшее соотношение, когда-либо показанное игроками «Вест Хэма» в течение одного сезона.

По данному показателю Лингард опережает легенду клуба Пауло Ди Канио. С пятью голами и двумя голевыми передачами за 617 минут хавбек в настоящее время лидирует по средней результативности. В сезоне-1999/2000 Ди Канио в среднем набирал по одному очку по системе «гол+пас» каждые 90 минут.

28-летний футболист «Манчестер Юнайтед» выступает за «молотобойцев» на правах аренды. На протяжении карьеры Лингард также играл в аренде за «Дерби», «Брайтон», «Бирмингем» и «Лестер».

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