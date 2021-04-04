«Боруссия» попытается сохранить Холанда ещё на сезон

Дортмундская «Боруссия» попытается оставить норвежского форварда Эрлинга Холанда ещё на один сезон. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

При этом, по информации источника, если «Боруссия» по итогам сезона не попадёт в Лигу чемпионов, сохранить звёздного нападающего станет ещё сложнее. В настоящее время «Боруссия» располагается на пятом месте в Бундеслиге, находясь в семи очках от зоны Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что отец Эрлинга Холанда в беседе с исполнительным директором мадридского «Реала» Хосе Анхелем Санчесом заявил, что его сын хочет перейти в «Королевский клуб».

Эрлинг перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 110 млн.