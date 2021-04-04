Отставки Мусаева и Рахимова, дубли Панарина и Дадонова в НХЛ. Главное к утру

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подал в отставку после поражения от «Ахмата» со счётом 0:5, наставник «Уфы» Рашид Рахимов также покинул свой пост после крупного поражения от «Динамо», а хоккеисты Артемий Панарин и Евгений Дадонов отметились дублями в матчах НХЛ – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Мусаев объявил об уходе из «Краснодара».

2. Дубль Панарина не помог «Рейнджерс» обыграть «Баффало».

3. «Динамо» разгромило «Уфу» в 24-м туре РПЛ.

4. «Уфа» объявила об уходе Рашида Рахимова.

5. Дубль Дадонова и 3 очка Анисимова принесли «Оттаве» победу над «Монреалем».

6. «Ливерпуль» разгромил «Арсенал» и поднялся на 5-е место в турнирной таблице АПЛ.

7. Волейболистки калининградского «Локомотива» впервые стали чемпионками России.

8. Дацик готов заплатить Александру Емельяненко 5 млн рублей за бой.

9. Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби.

10. Игроки «Флориды» вышли на разминку в форме с фамилиями на кириллице в честь Бобровского.

11. Неймар набросился на игрока «Лилля» после проигрыша «ПСЖ».

12. Сборная России по кёрлингу одержала третью победу подряд на ЧМ-2021.

13. Барти защитила титул в Майами, Андрееску снялась во втором сете.

14. Румынский тренер ушёл из клуба из-за первоапрельской шутки.