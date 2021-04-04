Гасперини: при счёте 3:2 конечный результат матча был неясен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Удинезе» в 29-м туре чемпионата Италии.
«Давайте посмотрим предысторию матча. Мы выиграли матч после того, как вернулись с паузы на матчи сборных, и временами играли очень хорошо. Нам удалось забить сразу два гола, потом мы пропустили. При счете 3: 1 мы пропустили ещё один, и после гола конечный результат игры был неясен», – приводит слова Гасперини издание Football Italia.
Напомним, что в матче 29-го тура итальянской Серии А «Аталанта» дома обыграла «Удинезе» со счётом 3:2. После первого тайма хозяева вели в счёте 2:1 благодаря дублю Мурьеля. После перерыва за «Аталанту» забил Дуван Сапата. У гостей отличились Роберту Перейра и Йенс Ларсен.
После 29 матчей подопечные Гасперини с 58 очками занимают третье место в итальянском чемпионате. Лидирует – «Интер», у которого 68 очков в 28 встречах.
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