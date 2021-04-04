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Давид Луис пропустит несколько недель из-за травмы

Давид Луис пропустит несколько недель из-за травмы
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, насколько тяжёлая травма у защитника Давида Луиса.

«Мы не знаем, возможно ему потребуется операция на колене. Есть несколько вариантов: быть немного более консервативным в лечении или пойти на операцию. Сейчас мы ведем переговоры с врачами, чтобы принять правильное решение, но посмотрим. Ближайшие несколько недель он пропустит.

Сыграет ли в этом сезоне? Я не знаю. Это будет зависеть от того, какое решение мы примем. Если консервативное, то успеет сыграть. Если будут приняты радикальные меры, то восстановление займет больше времени», – цитирует Артету официальный сайт «Арсенала».

Напомним, ранее сообщалось, что Давид Луис почувствовал дискомфорт в правом колене. В текущем сезоне защитник провёл 19 матчей в английской Премьер-лиге и забил один гол.

После 30 матчей АПЛ «Арсенал» с 42 очками занимает девятое место в таблице.

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