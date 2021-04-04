Гаджиев — об уходе Мусаева из «Краснодара»: возраст не мешает добиваться успеха

Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев поделился мнением об уходе Мурада Мусаева с поста наставника «Краснодара».



«Возьмите даже таких мэтров, как Валерий Лобановский и Никита Симонян. Они начинали тренировать будучи достаточно молодыми, и это не помешало им добиться успеха. Да и за плечами у Мусаева уже есть определённый опыт: он брал медали РПЛ и выходил с командой в групповой этап Лиги чемпионов», — приводит слова Гаджиева «RT на русском».



Напомним, Мусаев объявил об уходе из «Краснодара» вчера, 3 апреля. Ранее «Чемпионат» сообщал, что руководство «Краснодара» намерено назначить главным тренером команды белорусского специалиста Виктора Гончаренко, недавно ушедшего из ЦСКА.

В 24-м туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» дома уступил «Ахмату» со счётом 0:5. После 24 матчей РПЛ краснодарцы набрали 34 очка и расположились на 10-м месте в таблице.