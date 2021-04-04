Кьеллини: глупо в нынешней ситуации говорить о скудетто

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал результат матча 29-го тура итальянской Серии А с «Торино» (2:2).
«Мы совершили несколько ошибок, которые нельзя позволять себе на таком уровне. Очень жаль, что так вышло, но потом мы смогли вернуться в игру и создали много моментов. Мы должны быть единым целым. Я не хочу разглагольствовать, делать прогнозы. Глупо в нынешней ситуации говорить о чемпионстве. Вместо этого нужно работать изо дня в день, от матча к матчу, а в конце смотреть на результат. Нужно идти вперёд и делать всё возможное для достижения важной цели — попадания в Лигу чемпионов.
Что касается моего будущего, меня удивляют слухи на этот счёт. Это не проблема и, конечно, не то, что мы сейчас обсуждаем в клубе. Я ещё не принял решение и полностью сконцентрирован на работе», — приводит слова Кьеллини Sky Sport Italia.
- 4 апреля 2021
-
11:31
-
11:24
-
11:15
-
11:01
-
10:54
-
10:45
-
10:42
-
10:32
-
10:20
-
10:16
-
10:09
-
09:55
-
09:37
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
09:19
-
08:20
-
07:56
-
05:41
-
04:47
-
04:15
-
03:34
-
03:08
-
02:45
-
02:15
-
01:34
-
01:01
-
00:50
-
00:41
-
00:30
-
00:15
- 3 апреля 2021
-
23:56
-
23:53
-
23:53