Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кьеллини: глупо в нынешней ситуации говорить о скудетто

Кьеллини: глупо в нынешней ситуации говорить о скудетто
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал результат матча 29-го тура итальянской Серии А с «Торино» (2:2).

«Мы совершили несколько ошибок, которые нельзя позволять себе на таком уровне. Очень жаль, что так вышло, но потом мы смогли вернуться в игру и создали много моментов. Мы должны быть единым целым. Я не хочу разглагольствовать, делать прогнозы. Глупо в нынешней ситуации говорить о чемпионстве. Вместо этого нужно работать изо дня в день, от матча к матчу, а в конце смотреть на результат. Нужно идти вперёд и делать всё возможное для достижения важной цели — попадания в Лигу чемпионов.

Что касается моего будущего, меня удивляют слухи на этот счёт. Это не проблема и, конечно, не то, что мы сейчас обсуждаем в клубе. Я ещё не принял решение и полностью сконцентрирован на работе», — приводит слова Кьеллини Sky Sport Italia.

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021