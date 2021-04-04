Кьеллини: глупо в нынешней ситуации говорить о скудетто

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал результат матча 29-го тура итальянской Серии А с «Торино» (2:2).



«Мы совершили несколько ошибок, которые нельзя позволять себе на таком уровне. Очень жаль, что так вышло, но потом мы смогли вернуться в игру и создали много моментов. Мы должны быть единым целым. Я не хочу разглагольствовать, делать прогнозы. Глупо в нынешней ситуации говорить о чемпионстве. Вместо этого нужно работать изо дня в день, от матча к матчу, а в конце смотреть на результат. Нужно идти вперёд и делать всё возможное для достижения важной цели — попадания в Лигу чемпионов.



Что касается моего будущего, меня удивляют слухи на этот счёт. Это не проблема и, конечно, не то, что мы сейчас обсуждаем в клубе. Я ещё не принял решение и полностью сконцентрирован на работе», — приводит слова Кьеллини Sky Sport Italia.

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