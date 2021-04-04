Сафонов: неприятно, когда болельщики уходили со стадиона, но понимаю, что мы сами виноваты
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал уход болельщиков с трибун до финального свистка.
«Для нас сезон не завершен, мы будем выходить на каждый матч за тремя очками. Команда играет для болельщиков и хочется, чтобы они возвращались к нам на стадион, продолжали болеть. Неприятная ситуация, когда сегодня болельщики уходили со стадиона, но я понимаю, что мы сами во всём виноваты. Согласен, что начали вторую часть сезона ужасно, но мы будем делать всё для того, чтобы это исправить», – приводит слова Сафонова издание Rusfootball.info.
Напомним, что в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» дома уступил «Ахмату» со счётом 0:5, а Матвей Сафонов провёл за краснодарцев первую игру после травмы.
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