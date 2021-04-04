Экс-игрока сборной Колумбии приговорили к 11 годам тюрьмы за перевозку наркотиков в США

Бывшего полузащитника сборной Колумбии Джона Виафара приговорили к 11 годам лишения свободы за перевозку наркотиков на территорию США, сообщает Dallas News.



Напомним, в 2018 году Виафара был обвинён в сговоре с преступной группировкой, которая занималась контрабандой крупных партий кокаина на катерах и самодельных подводных лодках из Колумбии в Центральную Америку и США.



Приговор был вынесен в федеральном суде Техаса. По информации источника, обвинения по этому делу предъявлены ещё пяти фигурантам, один из которых также получил 11 лет тюрьмы.



Футболист завершил карьеру в 2015 году. Он выступал за ряд колумбийских клубов, а также за «Портсмут», «Саутгемптон» и «Реал Сосьедад». За национальную команду Джон провёл 43 матча.

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