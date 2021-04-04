Фабрегас – о борьбе за чемпионство: четвёртое место нам ещё не гарантировано

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал о настрое команды на концовку сезона.



«В футболе события могут развиваться очень стремительно. Нам нужно лучше проводить стартовые отрезки. В каждой встрече шансы распределяются 50 на 50. Зачастую более подготовленная команда добивается победы. Всегда сложно возвращаться к клубному футболу после матчей сборных. Тому хороший пример «Челси», уступивший «Вест Бромвичу» со счетом 5:2. Сегодня нам удалось одержать уверенную победу.



Чемпионство? Мы думаем лишь о том, как выполнить клубную цель, которая заключается в том, чтобы выйти в еврокубки на следующий сезон. Четвёртое место нам ещё не гарантировано, через несколько недель будет понятнее, на что мы можем претендовать. На данный момент сложно думать о том, что мы можем занять более высокое место. Во вторник нас ждёт важный кубковый матч.

Борьба за место в топ-3? Мы прежде всего должны приложить все усилия, чтобы выиграть оставшиеся матчи. Мы – «Монако» – мы должны выкладываться каждую минуту, которую проводим на поле. Первый тайм выдался непростым для нас, пришлось играть против команды, которая оборонялась в непосредственной близости к своим воротам. Нам нужно упорно тренироваться каждый день, чтобы успешно завершить этот сезон.

Первый матч в стартовом составе за несколько месяцев? Такова действительность, я не могу играть в каждом матче. Знаю, что не буду играть всегда, но я получаю хороший опыт в той роли, которая мне отведена по отношению к молодым игрокам. В нашей команде собрано большое количество очень талантливых футболистов.

Сегодня мне нужно было располагаться между линиями соперника, чтобы отдавать последнюю обостряющую передачу. Это было непросто, потому что игроки соперника опекали нас по отдельности. Они хорошо проявили себя с физической точки зрения в первом тайме, но мы смогли одолеть их во втором благодаря тактике», – цитирует Фабрегаса официальный сайт «Монако».

Напомним, что после 31 тура французского чемпионата «Монако» с 62 очками занимает третье место в таблице. Лидирует – «Лилль» (66).