Тюкавин: Захарян хорошо пробил, попал мне в грудь, и мяч срикошетил в сетку. Забавный гол

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением после победной игры с «Уфой».

«Усталости после сборной особой не было, нормально успели восстановиться за два дня. Хорошо, что сегодня забили быстрый гол, и потом уже всё пошло как надо.

Голы пяткой, плечом, теперь грудью? У меня сегодня ещё было два момента, которые я должен был забивать. Арсен хорошо пробил, попал удачно в грудь, и мяч срикошетил в сетку. Забавный гол. Очень рад за Нойштедтера. Я удачно выскочил на ближнюю, ударил в штангу, и Рома забил.

Индивидуальные награды не так важны, как командные победы. Нам нужно подниматься по таблице всё выше и выше. Но, конечно, рад, что меня назвали лучшим игроком матча», – цитирует Тюкавина официальный сайт «Динамо».

Напомним, что в 24-м туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» дома обыграло «Уфу» со счётом 4:0, а Константин Тюкавин забил гол, отдал голевую передачу на Даниила Лесового и попал в штангу перед голом Романа Нойштедтера.