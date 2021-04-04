Нойштедтер: гол? Я сказал Шиманьски подавать на дальнюю штангу, но он ответил, что сил нет

Полузащитник «Динамо» Роман Нойштедтер поделился эмоциями от первого гола за клуб.

Гол? Я сказал Шиманьски подавать на дальнюю штангу, но он ответил, что сил нет. Я всё равно решил туда побежать. В карьере я много таких голов забивал, когда я шёл на дальнюю штангу, а кто-то подправлял туда мяч. Защитникам сложно в таких ситуациях реагировать. Рад, что мяч отскочил мне в ногу и залетел в ворота, а то бы смешно выглядело. Эмоции от первого гола отличные. Мы сегодня все 90 минут показывали хороший футбол, много владели мячом, создавали много моментов. Конечно, я очень рад забить первый гол за «Динамо».

Когда Каборе вышел на поле, тренер сказал, что мы теперь играем с двумя опорниками. Когда ситуация позволяла, можно было вперёд подключаться, а Кабо сзади всё контролировал. Думаю, всё нормально получалось. Мы хорошо разыгрывали мяч, могли ещё больше забить. Все довольны сегодня, теперь нужно хорошо восстановиться, так как следующая игра уже в четверг.

Как подготовиться к матчу с «Крыльями Советов»? Думаю, что тренер нам не позволит расслабиться. Самое важное сейчас — ничего не менять. Я много раз проводил по три игры в неделю. Лучше не бывает — ты почти не тренируешься, только выслушиваешь требования тренера и готовишься к следующей игре. Для футболиста это самый кайф, мне кажется», — цитирует Нойштедтера официальный сайт «Динамо».

Напомним, что в 24-м туре РПЛ «Динамо» обыграло «Уфу» со счётом 4:0, а Роман Нойштедтер отметился дебютным голом за «Динамо».