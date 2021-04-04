Адиев — о Мусаеве: грустно, что эта история закончилась. Но Мурад давал результат

Бывший главный тренер «Чайки» и «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал уход Мурада Мусаева с поста наставника «Краснодара».

«Про отставку Мусаева говорили давно. Но, мне кажется, что ему дали доработать до логического конца. Он заслужил этот шанс, шанс выправить ситуацию. Человек брал медали, выходил в еврокубковую весну. К моему большому сожалению, всегда наступает какой-то конец. Сам Мурад подал в отставку, он видел, что последние результаты не соответствуют. Грустно, что эта красивая история закончилась. На Мурада обрушилось очень много критики, но нельзя забывать, что он очень многого добился с клубом, он давал результат.



Что касается Гончаренко, то это будет очень хороший выбор и союз: как и для Галицкого, так и для Гончаренко. Тем более Виктор Михайлович уже имел опыт успешной работы в Краснодаре, когда тренировал «Кубань», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.