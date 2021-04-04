«ПСЖ» заинтересован в услугах форварда «Реала» Винисиуса

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Marca.



По информации источника, в услугах 20-летнего футболист заинтересован «Пари Сен-Жермен». Парижане давно следят за Винисиусом и хотят видеть его в своей команде. Отмечается, что в «Реале» довольны последними выступлениями форварда и не планируют расставаться с бразильцем в летнее трансферное окно.



Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» в 2018 году. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 26 матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал три результативные передачи. С 2019 года Винисиус вызывается в сборную Бразилии. «Реал» в 29 матчах набрал 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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