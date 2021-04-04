Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«ПСЖ» заинтересован в услугах форварда «Реала» Винисиуса

«ПСЖ» заинтересован в услугах форварда «Реала» Винисиуса
Футбол / Испания 0

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Marca.

По информации источника, в услугах 20-летнего футболист заинтересован «Пари Сен-Жермен». Парижане давно следят за Винисиусом и хотят видеть его в своей команде. Отмечается, что в «Реале» довольны последними выступлениями форварда и не планируют расставаться с бразильцем в летнее трансферное окно.

Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» в 2018 году. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 26 матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал три результативные передачи. С 2019 года Винисиус вызывается в сборную Бразилии. «Реал» в 29 матчах набрал 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Винисиус: Роналду — легенда «Реала». В клубе ему всегда будут рады
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021