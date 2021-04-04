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Шалимов о новом тренере «Краснодара»: иностранец исключён. Галицкому нужно общение

Шалимов о новом тренере «Краснодара»: иностранец исключён. Галицкому нужно общение
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о новом наставнике краснодарской команды.

«Насколько я знаю Галицкого, иностранец исключён. Главный тренер живёт в двух минутах от него, постоянные прогулки вечером, ему нужно общение. При мне было так, не думаю, что что-то поменялось. Думаю, Гончаренко в списке номер один сейчас, либо клуб найдёт такого тренера, как Кононов, которого тогда никто не знал. Но в случае с Гончаренко может быть такой момент: Галицкий может не взять тренера, уволенного из ЦСКА. Так что, думаю, Виктор Михайлович там не один в списке», – сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, что ранее Мурад Мусаев подал в отставку с поста главного тренера «Краснодара».

«Краснодар» выступил с заявлением после ухода Мусаева с поста главного тренера клуба
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