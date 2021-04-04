Матч «Реал» — «Ливерпуль» в Лиге чемпионов обслужит Феликс Брих

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д, сообщается на официальном сайте УЕФА.



Встречу мадридцев с мерсисайдцами обслужит бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. В бригаду войдут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. За VAR будет отвечать Марко Фритц. Резервный рефери — Тобиас Штилер.



Матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д обслужит румынская бригада судей во главе с Овидиу Хацеганом. Ассистенты арбитра — Октавиан Шовре и Себастьян Георге. За VAR будет отвечать итальянец Марко Ди Белло. Резервный рефери — Иштван Ковач.



Матч «Реал» — «Ливерпуль» состоится 6 апреля в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск. Встреча «Манчестер Сити» с дортмундской «Боруссией» пройдёт в тот же день в Манчестере (Англия). Начало — в 22:00 мск.