Вратарь молодёжки «Ахмата» – о голевой передаче: я люблю отрабатывать штрафные

Вратарь молодёжной команды «Ахмата» Ахмед Бунхоев поделился эмоциями от голевой передачи в дополнительное время, рассказал, как действовал при отбитом пенальти, почему решил исполнить штрафной удар, а также поделился историей о начале карьеры.



«Хотелось, конечно, одержать победу, но против такой команды, как «Зенит», ничья – хороший результат. Тем более мы только три раза проигрывали по ходу сезона.



Обычно во время пенальти смотрю на бьющего. Посмотрел и принял решение прыгать в правый угол до удара. Почему исполнил штрафной удар? Это было решение главного тренера. Когда я начинал карьеру, в воротах не играл – можно сказать, был нацеленным страйкером. У меня очень хороший удар, люблю отрабатывать штрафные удары после каждой тренировки, отсюда последовало такое назначение от тренера. Ещё в первом тайме тот штрафной, который классно реализовал Муслим Дачаев, главный тренер тоже предлагал взять на себя.



Сейчас уже не помню, что происходило после гола – было море эмоций, большая радость. Просто побежал порадоваться со всеми, а тренер поблагодарил и похвалил меня. Я ответил взаимностью и попросил игроков успокоиться. У меня не было мыслей, кто и как забил, меня охватила радость, что сумели забить. Я сначала даже не понял, как залетел мяч: подумал, что после моего удара был отскок от газона. Очень рад, что сумели реализовать свой момент и сыграть вничью. У Альсултанова был похожий момент, но он не сумел дотянуться до мяча. Очень рад, что ему удалось забить, он заслужил этот гол. Исполню ли пенальти на 90-й минуте? Если последует указание от тренера – несомненно.



Я ездил прошлой зимой. Мне было очень приятно, когда узнал, что главный тренер основной команды решил взять меня на сборы. Это огромная мечта каждого футболиста молодёжной команды – тренироваться и добиться места в основе, начал себя чувствовать уверенно. Этой зимой, к сожалению, не удалось поехать. Немножко обидно было, но буду стараться доказывать на тренировках и на играх, что достоин играть за главную команду.



Мой двоюродный брат был большим болельщиком «Терека» и каждый раз брал меня собой на матчи. Я тогда особо не разбирался в футболе, но запомнился матч с «Зенитом», где «Терек» выиграл 3:2, а в самом конце после углового забил Илиев.



Как пришёл в футбол? Это было решение моей мамы, я ей очень благодарен. Помню этот день, как сегодня. У меня с раннего детства было огромное желание играть в футбол и добиться многих высот. В 2010 году мы с семьёй ездили на последний матч сезона: «Терек» встречался с «Сибирью». Тогда я прочувствовал и решил, что хочу играть за эту команду. Как раз в том году в Грозном открыли академию «Рамзан», и мама решила меня отдать туда.



Я начинал свою карьеру нападающим, и всё очень удачно складывалось, успел даже пару кубков на юношеских турнирах получить как лучший форвард. Когда мы собирались ехать на очередной турнир, наш основной вратарь сломал руку, и мы остались без него. Тогда тренер Академии – родной брат нашего главного тренера, решил поставить в ворота меня, так как в команде я был больше всех по габаритам. На том турнире я стал лучшим вратарём.



Кто из игроков запомнился? Таких много, но больше всего меня вдохновлял мой односельчанин Адлан Кацаев, мне очень нравилась его игра. Также Ризван Уциев – боец с характером, настоящий капитан.



Шансы пробиться в основную команду? Я ничего не могу сказать, всё зависит от решения главного тренера, но буду делать всё, что в моих силах – выкладываться на полную на тренировках, чтобы заслужить доверие и доказать, что достоин играть и расти», – цитирует Бунхоева официальный сайт РПЛ.

Напомним, что в матче Молодёжного первенства «Зенит» и «Ахмат» сыграли вничью, а голкипер Бунхоев сначала в первом тайме отбил пенальти, потом сделал голевую передачу со штрафного в добавленное время.