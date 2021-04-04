«Манчестер Юнайтед» готов заплатить де Хеа, чтобы голкипер покинул клуб

Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может покинуть клуб летом, сообщает Mirror.



По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер доволен работой Дэна Хендерсона и намерен сделать его основным вратарём команды. Де Хеа является самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Англии, получая £ 350 тыс. (около € 412 тыс.), и «Манчестер Юнайтед» готовы выплатить игроку компенсацию, чтобы голкипер согласился покинуть клуб.



Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Атлетико» в 2011 году. В нынешнем сезоне испанский вратарь принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги, в десяти из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности. С 2014 года де Хеа вызывается в сборную Испании.

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