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«Манчестер Юнайтед» готов заплатить де Хеа, чтобы голкипер покинул клуб

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить де Хеа, чтобы голкипер покинул клуб
Футбол / Англия 0

Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может покинуть клуб летом, сообщает Mirror.

По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер доволен работой Дэна Хендерсона и намерен сделать его основным вратарём команды. Де Хеа является самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Англии, получая £ 350 тыс. (около € 412 тыс.), и «Манчестер Юнайтед» готовы выплатить игроку компенсацию, чтобы голкипер согласился покинуть клуб.

Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Атлетико» в 2011 году. В нынешнем сезоне испанский вратарь принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги, в десяти из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности. С 2014 года де Хеа вызывается в сборную Испании.

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