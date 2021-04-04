Источник: Неймар может вернуться в «Барселону»

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может вернуться в «Барселону», сообщает Marca со ссылкой на издание Ara.

По информации источника, бразилец приостановил переговоры с «ПСЖ» о продлении контракта, так как рассчитывает, что нападающий Лионель Месси останется в каталонском клубе.

Сообщается, что Неймар уведомил «Барселону» о своем желании вернуться в команду. Ранее нападающий выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год: провёл 186 матчей и забил 105 мячей.

В текущем сезоне форвард провёл 13 матчей в чемпионате Франции и забил шесть мячей. В розыгрыше Лиги чемпионов бразилец сыграл в пяти матчах, где отметился шестью забитыми мячами.

В матче 31-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем» Неймар получил красную карточку на 90-й минуте.