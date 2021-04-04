«Урал» — «Арсенал» Т: составы команд на матч 24-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и тульского «Арсенала» на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 4 апреля, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Урал»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Подберёзин, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Августиняк, Погребняк.



Запасные: Коновалов, Герасимов, Кузьмичёв, Евсеев, Йовичич, Магомадов, Гаджимурадов, Ибрахимай, Панюков, Максименко.



«Арсенал» Т: Шамов, Григалава, Довбня, Рассказов, Бауэр, Ткачёв, Пантелеев, Коновалов, Ломовицкий, Чаушич, Луценко.



Запасные: Нигматуллин, Хагуш, Бурлак, Беляев, Сокол, Хлусевич, Кангва, Громыко, Ковалёв, Панченко, Джорджевич, Аджоев.