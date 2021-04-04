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«Урал» — «Арсенал» Т: составы команд на матч 24-го тура РПЛ

«Урал» — «Арсенал» Т: составы команд на матч 24-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0
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Стали известны стартовые составы «Урала» и тульского «Арсенала» на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 4 апреля, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Урал»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Подберёзин, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Августиняк, Погребняк.

Запасные: Коновалов, Герасимов, Кузьмичёв, Евсеев, Йовичич, Магомадов, Гаджимурадов, Ибрахимай, Панюков, Максименко.

«Арсенал» Т: Шамов, Григалава, Довбня, Рассказов, Бауэр, Ткачёв, Пантелеев, Коновалов, Ломовицкий, Чаушич, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Хагуш, Бурлак, Беляев, Сокол, Хлусевич, Кангва, Громыко, Ковалёв, Панченко, Джорджевич, Аджоев.

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