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Мбаппе: отсутствие Левандовского в матчах 1/4 финала ЛЧ — хорошая новость для «ПСЖ»

Мбаппе: отсутствие Левандовского в матчах 1/4 финала ЛЧ — хорошая новость для «ПСЖ»
Футбол / Лига чемпионов 0
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Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался об отсутствии форварда Роберта Левандовского в составе «Баварии» в предстоящих матчах 1/4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, Левандовски был заменён на 63-й минуте матча 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 со сборной Андорры (3:0). После этого игрок отправился в расположение «Баварии», где в ходе медицинского обследования у форварда было диагностировано растяжение связок правого колена.

«Левандовски — великолепный футболист, и его отсутствие в предстоящих матчах — это хорошая новость для нас. Конечно, мы не радуемся его травме, но тот факт, что он не сыграет с «ПСЖ», не может огорчить нас», — приводит слова Мбаппе L'Equipe со ссылкой на Telefoot.

«ПСЖ» и «Бавария» проведут матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 7 и 13 апреля.

Роберт Левандовски пропустит оба матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ»
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