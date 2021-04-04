Мбаппе: отсутствие Левандовского в матчах 1/4 финала ЛЧ — хорошая новость для «ПСЖ»

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался об отсутствии форварда Роберта Левандовского в составе «Баварии» в предстоящих матчах 1/4 финала Лиги чемпионов.
Напомним, Левандовски был заменён на 63-й минуте матча 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 со сборной Андорры (3:0). После этого игрок отправился в расположение «Баварии», где в ходе медицинского обследования у форварда было диагностировано растяжение связок правого колена.
«Левандовски — великолепный футболист, и его отсутствие в предстоящих матчах — это хорошая новость для нас. Конечно, мы не радуемся его травме, но тот факт, что он не сыграет с «ПСЖ», не может огорчить нас», — приводит слова Мбаппе L'Equipe со ссылкой на Telefoot.
«ПСЖ» и «Бавария» проведут матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 7 и 13 апреля.
- 4 апреля 2021
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