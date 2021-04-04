Матьё: я не хотел уходить в «Барселону»

Бывший защитник «Барселоны» Жереми Матьё рассказал о переходе в каталонский клуб, а также против какого нападающего ему труднее всего было играть.

«Я не хотел ехать в Барселону. Когда они позвали меня, я был капитаном «Валенсии», наслаждался своей жизнью там и задавался вопросом: «Собираюсь ли я отполировать скамейку запасных в Барселоне?»

Когда я получил контракт от «Барсы», то предложил руководству «Валенсии» новый, в котором была зарплата где-то между той, которая была у меня в то время, и той, которую мне предложила «Барселона».

Я показал этот контракт спортивному директору «Валенсии» Франсико Руфете, сказав ему: «Если вы мне дадите это, я останусь». Он ответил: «Это не должно быть проблемой». Мы встретились с президентом, но тот отказал нам. Руфете не мог в это поверить. Тогда я и сказал им, что ухожу.

«Против кого труднее было играть? Диего Коста. Он делает маленькие тычки, чтобы вывести тебя из игры. Он наступает тебе на ногу, извиняется и тут же продолжает делать это. В итоге он тебя достаёт, ты отвечаешь ему и получаешь за это жёлтую карточку», – цитирует Матьё Marca ссылаясь на L’Equipe.