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Финал Кубка английской лиги смогут посетить болельщики

Финал Кубка английской лиги смогут посетить болельщики
Футбол / Англия 0
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Финал Кубка английской лиги пройдёт с болельщиками на трибунах.

По сообщению Sky Sports, решающий матч кубкового турнира, который пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли» посетят 8000 зрителей. Английская футбольная лига (EFL), которая является организатором Кубка лиги, подтвердила, что именно этот матч был выбрал как тестовое событие для возвращения болельщиков на стадионы. Предварительное разрешение от правительства Великобритании получено.

Финал будет частью программы исследований массовых событий, проводимой правительством Великобритании. Такие события, согласно заявлению EFL, используются «для сбора фактических данных и сопоставления наилучшей практики управления и снижения риска передачи инфекции».

В финальном матче Кубка английской лиги, 25 апреля, встретятся «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур». Действующими обладателями трофея являются подопечные Хосепа Гвардиолы.

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