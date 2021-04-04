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Рафаэль Варан: чем сложнее задача, тем больше она мне нравится

Рафаэль Варан: чем сложнее задача, тем больше она мне нравится
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник «Реала» Рафаэль Варан в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» рассказал, как относится к давлению.

«Для меня давление — это друг. Это движущая сила. Думаю, давление делает тебя лучше. Это даёт адреналин и помогает быстрее думать, быть более сосредоточенным на работе. Серьёзное давление должно тебя мотивировать, потому что когда тебе страшно, ты бежишь быстрее.

Когда играешь на высшем уровне, постоянно сомневаешься в себе, расширяешь свои границы и стараешься быть лучше. Чем сложнее задача, тем больше она мне нравится»,- приводит слова Варана пресс-служба УЕФА.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится 6 апреля в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск.

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