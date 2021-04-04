Выдра ударом с лёта в касание поразил ворота «Саутгемптона». Видео

В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» проходит стартовый матч воскресной программы 30-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Бёрнли». После первого тайма счёт ничейный — 2:2.



На 28-й минуте капитан бордовых Бен Ми со своей половины выполнил подачу к чужой штрафной, где Крис Вуд сделал скидку головой на нападающего Матея Выдру, который шикарным ударом с лёта направил мяч под ногой вратаря прямиком в ворота.

Видео отличного удара Матея Выдры

Это второй гол 28-летнего чеха в нынешнем сезоне АПЛ.



«Святые» в 29 матчах набрали 33 очка и занимают 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, лишь по дополнительным показателям опережая «Бёрнли» (33), расположившегося на 15-м месте.