Выдра ударом с лёта в касание поразил ворота «Саутгемптона». Видео
В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» проходит стартовый матч воскресной программы 30-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Бёрнли». После первого тайма счёт ничейный — 2:2.
На 28-й минуте капитан бордовых Бен Ми со своей половины выполнил подачу к чужой штрафной, где Крис Вуд сделал скидку головой на нападающего Матея Выдру, который шикарным ударом с лёта направил мяч под ногой вратаря прямиком в ворота.
Видео отличного удара Матея Выдры
Это второй гол 28-летнего чеха в нынешнем сезоне АПЛ.
«Святые» в 29 матчах набрали 33 очка и занимают 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, лишь по дополнительным показателям опережая «Бёрнли» (33), расположившегося на 15-м месте.
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