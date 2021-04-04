«Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм»: Бэйл и Сон Хын Мин остались в запасе

Стали известны стартовые составы «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне. Начало встречи — в 16:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Крафт, Даметт, Ласселлс, Ритчи, Ш. Лонгстафф, Шелви, Гейл, Мёрфи, Альмирон, Жоэлинтон.
Запасные: Дарлоу, Льюис, Кларк, Манкильо, Хендрик, Уиллок, М. Лонгстафф, Андерсон, Сент-Максимен.
«Тоттенхэм»: Льорис, Родон, Санчес, Танганга, Регилон, Ло Чельсо, Н'Домбеле, Лукас Моура, Хёйбьерг, Винисиус Мораис, Кейн.
Запасные: Харт, Алли, Дайер, Ламела, Сиссоко, Уинкс, Бэйл, Сон Хын Мин, Скарлетт.
«Тоттенхэм» в 29 матчах набрал 48 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (28) — на 17-м месте.
В матче первого круга, состоявшемся 27 сентября 2020 года, «Тоттенхэм Хотспур» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью — 1:1.
- 4 апреля 2021
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