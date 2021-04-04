Вратарь «Алании» – о пропущенном мяче с чужой половины поля: не считаю этот гол ошибкой
Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко в инстаграм «сториз» поблагодарил болельщиков за поддержку после пропущенного гола с чужой половины поля, а также рассказал, почему не считает этот гол своей ошибкой.
«Спасибо за поддержку дорогим болельщикам. Но хочу внести ясность: я не считаю этот гол своей ошибкой, так как у нас такая философия игры, и если надо будет, я буду играть ещё выше! Вперёд, красно-жёлтые», – написал Солдатенко в инстаграм «сториз».
Напомним, что в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги «Волгарь» обыграл «Аланию» благодаря голу со своей половины поля на 89-й минуте.
«Волгарь» после 34 матчей с 50 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Алания» (60) – на пятом месте.
Футболист «Волгаря» на 89-й минуте забил победный гол ударом со своей половины поля
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