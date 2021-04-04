В «Спартаке» рассказали о переговорах с «Торпедо» об аренде стадиона «Открытие Арена»
Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что клуб ведёт переговоры с «Торпедо» об условиях аренды домашнего стадиона красно-белых в случае выхода «автозаводцев» в Российскую Премьер-Лигу.
«Клубы ведут переговоры относительно условий аренды «Открытие Арены». Помимо финансовых условий, для «Спартака» важно участие арендатора в совместных мероприятиях по восстановлению и поддержанию футбольного поля в наилучших кондициях», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
«Торпедо» в 34 матчах набрало 60 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Команда проводит домашние матчи на стадионе спортивного городка «Лужники».
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