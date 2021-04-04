«Саутгемптон» отыграл отставание в два мяча и вырвал победу в матче с «Бёрнли»

В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» завершился стартовый матч воскресной программы 30-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Бёрнли». Встреча завершилась победой «святых» со счётом 3:2.



Счёт был открыт на 12-й минуте матча. Защитник хозяев Кайл Уолкер-Питерс, находясь в своей штрафной площади, в подкате зацепил ноги Эрика Питерса, и судья после просмотра VAR указал на «точку». Нападающий гостей Крис Вуд уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Видео пенальти в исполнении Криса Вуда

На 28-й минуте капитан бордовых Бен Ми со своей половины выполнил подачу к чужой штрафной, где Крис Вуд сделал скидку головой на нападающего Матея Выдру, который шикарным ударом с лёта направил мяч под ногой вратаря прямиком в ворота.

Видео гола Матея Выдры

Но уже через три минуты хозяева сократили отставание — полузащитник Джеймс Уорд-Праус перевёл мяч к радиусу штрафной на Ингса, тот в касание отпасовал на Стюарта Армстронга, от удара которого мяч с ходу залетел в ворота.

Видео гола Стюарта Армстронга

На 42-й минуте матча нападающий хозяев Дэнни Ингс совершил забег на 40 метров: убежал от одного защитника, в штрафной на замахе убрал второго, а затем хладнокровно пробил низом — мяч прошёл под вратарём и залетел в ворота.

Видео гола Дэнни Ингса

На 66-й минуте Дэнни Ингс из-за пределов ворот опасно пробил по воротам, но вратарь «Бёрнли» Ник Поуп сумел потащить этот удар, однако отскок подобрал Тео Уолкотт и навесил на Нейтана Редмонда, который подстроился под удар и с лёта вогнал мяч в полупустой угол ворот.

Видео гола Нейтана Редмонда

«Саутгемптон» в 30 матчах набрал 36 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (33) — на 15-м месте.