«Ростов» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 4 апреля, состоится матч «Ростов» — «Спартак». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Спартак» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Ассистенты — Адлан Хатуев (Грозный) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Спартак».



«Спартак» в 23 матчах набрал 44 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) — на 8-м месте.