Кейн в матче с «Ньюкаслом» за четыре минуты оформил дубль и стал лидером гонки бомбардиров

На стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне проходит очередной матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Идёт 40-я минута встречи, счёт 2:1 в пользу «шпор».



На 30-й минуте полузащитник гостей Джованни Ло Чельсо забежал по правому флангу и прострелил низом в штрафную, мяч после рикошета отскочил к Гарри Кейну, который с трёх метров поразил уже пустые ворота.

Видео первого гола Гарри Кейна

А на 34-й минуте полузащитник Тангай Н'Домбеле сделал передачу к штрафной, где Гарри Кейн, получив мяч, продвинулся вперёд и неотразимо пробил в дальний угол ворот.

Видео второго гола Гарри Кейна

Таким образом, 27-летний англичанин забил уже 19 голов в нынешнем розыгрыше АПЛ и теперь в гонке бомбардиров на один мяч опережает нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.



«Тоттенхэм» в 29 матчах набрал 48 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (28) — на 17-м месте.



В матче первого круга, состоявшемся 27 сентября 2020 года, «Тоттенхэм Хотспур» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью — 1:1.