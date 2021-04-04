Жюли: у Неймара есть всё, но он не прилагает все усилия, чтобы стать ещё лучше

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Франции Людовик Жюли сравнил бразильского форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара с его соотечественником Роналдиньо.
«Я сравню Роналдиньо и Неймара с точки зрения их карьер. У них есть всё, но они не прилагают все усилия, чтобы стать ещё лучше. Что касается контракта Неймара с парижанами, это важно для нас, для его партнёров по команде и для болельщиков. Неймар демонстрирует свою любовь и преданность клубу, это очень важно», — приводит слова Жюли Goal.com со ссылкой на Telefoot.
Неймар перешёл из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году. В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 13 матчах чемпионата Франции, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. С 2010 года Неймар вызывается в сборную Бразилии.
- 4 апреля 2021
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