Хазенхюттль — о встрече с «Бёрнли»: такие матчи определённо вредны для сердца

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал победу «святых» в матче 30-го тура АПЛ с «Бёрнли». (3:2).



«Для телевидения всегда хорошо, когда забиваются пять голов в одном матче, но это не совсем хорошо для сердец тренеров.



Обычно „Бёрнли“ не даёт соперникам создать много у своих ворот, но сегодня мы фантастически сыграли в атаке. Мы создали много моментов. Это именно то, над чем мы работали во время перерыва на матчи сборных. Сегодня мы могли бы забить ещё больше голов.



Я очень рад, что мы смогли повернуть дело вспять в матче с командой, которая находится на одном уровне с нами. Когда они повели со счётом 2:0, они посчитали, что результат находится полностью в их власти, но мы оказывали на них постоянное давление.



Мы говорили с нашими футболистами о важности двух матчей, которые состоятся до полуфинала Кубка Англии и с их помощью мы хотим придать себе некоторую уверенность. Эти три встречи имеют колоссальное значение», — приводит слова австрийского специалиста BBC.

Видео решающего гола в матче «Саутгемптон» — «Бёрнли»

«Саутгемптон» в 30 матчах набрал 36 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (33) — на 15-м месте.