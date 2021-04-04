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Хазенхюттль — о встрече с «Бёрнли»: такие матчи определённо вредны для сердца

Хазенхюттль — о встрече с «Бёрнли»: такие матчи определённо вредны для сердца
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал победу «святых» в матче 30-го тура АПЛ с «Бёрнли». (3:2).

«Для телевидения всегда хорошо, когда забиваются пять голов в одном матче, но это не совсем хорошо для сердец тренеров.

Обычно „Бёрнли“ не даёт соперникам создать много у своих ворот, но сегодня мы фантастически сыграли в атаке. Мы создали много моментов. Это именно то, над чем мы работали во время перерыва на матчи сборных. Сегодня мы могли бы забить ещё больше голов.

Я очень рад, что мы смогли повернуть дело вспять в матче с командой, которая находится на одном уровне с нами. Когда они повели со счётом 2:0, они посчитали, что результат находится полностью в их власти, но мы оказывали на них постоянное давление.

Мы говорили с нашими футболистами о важности двух матчей, которые состоятся до полуфинала Кубка Англии и с их помощью мы хотим придать себе некоторую уверенность. Эти три встречи имеют колоссальное значение», — приводит слова австрийского специалиста BBC.

Видео решающего гола в матче «Саутгемптон» — «Бёрнли»

«Саутгемптон» в 30 матчах набрал 36 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (33) — на 15-м месте.

«Саутгемптон» отыграл отставание в два мяча и вырвал победу в матче с «Бёрнли»
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