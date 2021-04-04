Арбитр Федотов: пенальти в ворота ЦСКА по делу, Дивеев не успел сыграть в мяч

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота ЦСКА в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».

«Пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Тамбовом» назначен по делу. Сыграть в мяч Дивеев не успел и попал игроку «Тамбова», который прикрывал мяч корпусом, в ногу. Это нарушение правил. Мешков был в хорошей позиции и сразу назначил 11-метровый удар», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Тамбов» — ЦСКА в эти минуты проходит на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. К 28-й минуте встречи счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тамбов» — ЦСКА.