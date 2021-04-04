Фонсека и Лэмпард — основные кандидаты на пост наставника «Кристал Пэлас»

Руководство «Кристал Пэлас» не планирует продлевать контракт с главным тренером Роем Ходжсоном, сообщает Daily Mail.
По информации источника, босы «стекольщиков» уже приступили к поискам нового тренера. Основными кандидатами на пост наставника «Кристал Пэлас» считаются главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека и бывший наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард. С обоими тренерами уже ведутся предварительные переговоры.
Помимо Фонсеки и Лэмпарда кандидатами на этот пост также являются главный тренер «Бёрнли» и рулевой «Суонси Сити» Стив Купер.
Рою Ходжсону 9 августа исполнится 74 года, и наставник сам уже не раз говорил о том, что подумывает о завершении тренерской карьеры. Его контракт с «Пэлас» заканчивается в конце нынешнего сезона. Ходжсон руководит «орлами» с 12 сентября 2017 года.
«Кристал Пэлас» в 29 матчах набрал 37 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- 4 апреля 2021
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