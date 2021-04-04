Дубль Дольберга принёс «Ницце» победу в матче с «Нантом»
В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Нант» встретился с «Ниццей». Встреча проходила на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте и завершилась со счётом 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Стефани Фраппаром.
Счёт в матче был открыт уже на 11-й минуте. Нападающий «Ниццы» Каспер Дольберг реализовал пенальти. На 29-й минуте Дольберг удвоил преимущество «орлят», оформив дубль. «Нант» отыграл один мяч на 32-й минуте усилиями Абдулайе Туре. Во втором тайме «Ницца» много владела мячом, не давая сопернику строить свои атаки. Гости довели матч до своей закономерной победы.
«Ницца», набрав 42 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Нант» (28) — в зоне вылета, на 19-м месте. Лидирует в чемпионате «Лилль» (66).
Рекомендуем вам
- 4 апреля 2021
-
19:06
-
18:54
-
18:46
-
18:44
-
18:35
-
18:34
-
18:30
-
18:26
-
18:22
-
18:21
-
18:04
-
18:01
-
17:57
-
17:52
-
17:50
-
17:44
-
17:37
-
17:32
-
17:13
-
17:07
-
17:05
-
16:59
-
16:57
-
16:53
-
16:44
-
16:39
-
16:30
-
16:24
-
16:20
-
16:05
-
16:00
-
15:54
-
15:53
-
15:43
-
15:28
Партнерский контент
Рекомендуем вам