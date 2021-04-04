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Дубль Дольберга принёс «Ницце» победу в матче с «Нантом»

Дубль Дольберга принёс «Ницце» победу в матче с «Нантом»
Футбол / Франция 0

В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Нант» встретился с «Ниццей». Встреча проходила на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте и завершилась со счётом 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Стефани Фраппаром.

Счёт в матче был открыт уже на 11-й минуте. Нападающий «Ниццы» Каспер Дольберг реализовал пенальти. На 29-й минуте Дольберг удвоил преимущество «орлят», оформив дубль. «Нант» отыграл один мяч на 32-й минуте усилиями Абдулайе Туре. Во втором тайме «Ницца» много владела мячом, не давая сопернику строить свои атаки. Гости довели матч до своей закономерной победы.

«Ницца», набрав 42 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Нант» (28) — в зоне вылета, на 19-м месте. Лидирует в чемпионате «Лилль» (66).

Франция - Лига 1. 31-й тур
04 апреля 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
1 : 2
Ницца
Ницца
0:1 Дольберг – 11' (пен)   0:2 Дольберг – 29'   1:2 Туре – 32'
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