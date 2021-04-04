Дубль Дольберга принёс «Ницце» победу в матче с «Нантом»

В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Нант» встретился с «Ниццей». Встреча проходила на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте и завершилась со счётом 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Стефани Фраппаром.

Счёт в матче был открыт уже на 11-й минуте. Нападающий «Ниццы» Каспер Дольберг реализовал пенальти. На 29-й минуте Дольберг удвоил преимущество «орлят», оформив дубль. «Нант» отыграл один мяч на 32-й минуте усилиями Абдулайе Туре. Во втором тайме «Ницца» много владела мячом, не давая сопернику строить свои атаки. Гости довели матч до своей закономерной победы.

«Ницца», набрав 42 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Нант» (28) — в зоне вылета, на 19-м месте. Лидирует в чемпионате «Лилль» (66).