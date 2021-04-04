«Ростов» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Спартака» на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Алеесами, Махатадзе, Глебов, Хашимото, Алмквист, Полоз, Соу.

Запасные: Рудаков, Терентьев, Рукас, Хаджикадунич, Павловец, Мамаев, Байрамян, Тугарев, Гигович, Обухов, Саплинов.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Мозес, Промес, Соболев, Ларссон.

Запасные: Ребров, Поплевченков, Ещенко, Гапонов, Бакаев, Маркитесов, Хендрикс.

Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Ассистенты — Адлан Хатуев (Грозный) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Спартак».



«Спартак» в 23 матчах набрал 44 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) — на 8-м месте.