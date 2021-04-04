Черчесов о «Спутник V»: побочек нет. Если только поражение от Словакии таковым не считать
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о вакцинации отечественным препаратом «Спутник V».
«Разве прививка — это геройство? Я посчитал, что это нужно сделать. Уверен, что «Спутник V» – лучший препарат на сегодняшний день. Если мой пример кого-то мотивирует, буду рад. На сборах в октябре и ноябре прошлого года выпадало много футболистов и персонала. Я не имею права выпадать из обоймы. Кстати, уровень антител у меня соответствующий. Побочек никаких нет, всё нормально. Если только поражение от Словакии не считать побочным», — сказал Черчесов в интервью «Чемпионату».
Первую прививку специалист сделал в конце января. Вместе с ним вакцинацию прошёл и главный врач сборной Эдуард Безуглов.
«Лучшая вакцина на сегодня». Черчесов посоветовал «Спутник V» зарубежным коллегам
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