Кейн — о матче с «Ньюкаслом»: во втором тайме мы не рискнули и были за это наказаны

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн прокомментировал результат матча 30-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (2:2).
«Всякий раз, когда мы выходим вперёд, мы упускаем преимущество в последние 5-10 минут матча, это всегда трудно принять. Подобное было уже много раз в этом сезоне Я чувствую, что во втором тайме мы могли бы сыграть лучше. Мы были немного небрежны. Мы не рискнули и были за это наказаны.
Думаю, у нас были хорошие шансы увеличить преимущество в счёте. Последний удар, последний пас или последний штрих не оказались достаточно успешными. Нам нужно играть лучше. Нам нужно отойти от этого результата и на следующей неделе вновь вернуться в борьбу.
Пропущенный гол немного разбудил нас, если честно. Мы очень хорошо среагировали и забили два быстрых гола, а затем хорошо закончили первую половину матча. Во втором тайме мы не смогли продолжить в том же духе и позволили „Ньюкаслу“ вернуться в игру. Всегда трудно переключиться и за четыре-пять минут до конца забить решающий гол», — приводит слова Кейна BBC.
Видео второго гола Гарри Кейна в матче с «Ньюкаслом»
«Тоттенхэм» в 30 матчах набрал 49 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (29) — на 17-м месте.
- 4 апреля 2021
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