Черчесов: не обсуждал с Миранчуком «золотой актив». Это словосочетание не я произнёс

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выступление полузащитника Алексея Миранчука за национальную команду и за «Аталанту».

«С Миранчуком про „золотой актив“ не говорил. Это словосочетание не я произнёс. Не планировал это с ним это обсуждать. Мы за Лёшей наблюдаем в матчах за клуб. Он такой же футболист, как и все. Смотрим, на каких позициях играет, где ему комфортнее. В сборной России во всех трех играх он принимал участие, в «Аталанте» в основном тоже выходит на замену. Буквально вчера с «Удинезе» появился в конце игры. Анализируем игру не только его, а всех кандидатов в сборную», — сказал Черчесов в интервью «Чемпионату».

Напомним, после проигрыша в матче с Сербией (0:5) в ноябре Черчесов прокомментировал игру Фёдора Чалова и братьев Алексея и Антона Миранчуков. «Миранчуки и Чалов — наш золотой актив? Давайте сделаем так: этому золотому активу, по-моему, пора себя хотя бы позолоченным сделать. Потому что этот золотой актив сейчас у нас играл — и вот они у себя дома чай пьют, а я перед вами из-за этого золотого актива сижу», — заявил Черчесов.