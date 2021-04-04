Жозе Моуринью прокомментировал упущенную победу «Тоттенхэма» в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 30-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (2:2).



«Я разочарован. Нам нужно было выиграть этот матч, и мы приехали сюда именно за победой. Мы были близки к победе, но в то же время сами создали качели в матче, допустив так много индивидуальных ошибок в обороне. Мы весь матч давали „Ньюкаслу“ шанс оставаться в игре.



Конечно, у нас было много невероятных моментов, чтобы сделать счёт 3:1 и убить интригу, но сразу после одного из 100-процентных моментов мы пропустили решающий мяч.



Я не думаю, что у моих игроков после этого матча появится много работы на ошибками. На тренировках мы постоянно работаем хорошо, мы много работаем. Но есть ошибки, которые я, наверное, даже не должен называть ошибками.



Глядя на второй гол, это легко понять, потому что есть три разных момента — навес, мяч на дальней штанге, где соперник выигрывает борьбу за него, а затем мяч оказывается перед воротами, где наши два центральных защитника потеряли футболиста соперника. Вы тоже можете легко проанализировать этот момент и понять, что я имею ввиду», — цитирует португальца BBC.

Видео решающего гола в матче «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» в 30 матчах набрал 49 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (29) — на 17-м месте.