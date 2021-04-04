«Тамбов» и ЦСКА установили рекорд по количеству пенальти в одном матче РПЛ

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» принимал московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 1:2. Все голы в матче были забиты с пенальти.
Всего в матче было назначено четыре одиннадцатиметровых удара: три в ворота «Тамбова», один в ворота ЦСКА. Тамбовчане своим шансом воспользовались сполна — гол забил Артём Архипов. Армейцы реализовали два из трёх пенальти. Забивали Никола Влашич и Хосе Саломон Рондон, промахом отметился всё тот же Влашич.
Четыре пенальти — рекордный показатель для одного матча Российской Премьер-Лиги, образованной в 2001 году. Больше одиннадцатиметровых было назначено лишь в матче 1999 года «Ротор» — «Черноморец» (5 пенальти), когда чемпионат России носил название «Высший дивизион».
Матч «Тамбова» и ЦСКА обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ассистенты — Александр Богданов (Верея) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).
ЦСКА набрал 43 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на 16-м последнем месте.
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