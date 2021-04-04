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Источник: футболист молодёжной команды «Знамя Труда» умер на поле

Источник: футболист молодёжной команды «Знамя Труда» умер на поле
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Футболист молодёжной команды «Знамя Труда» скончался во время матча на стадионе «Торпедо» в Орехово-Зуеве.

«Трагедия во время футбольного матча произошла сегодня на стадионе „Торпедо“. Футболисту молодёжной команды „Знамя Труда“ стало плохо. Он умер практически мгновенно, не успев дождаться помощи медиков. Предварительный диагноз — аневризма сосудов головного мозга. Приносим соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении «инстаграм»-аккаунта «Орехово-Зуевский округ».

Напомним, в июле на одной из тренировок «Знамени Труда» произошёл несчастный случай. В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, футболист попал в реанимацию. Спустя несколько дней Заборовского выписали из больницы.

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